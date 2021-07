Rassismus-​​Vorwurf gegen Dembélé und Griezmann

Kaum hatte die Schweiz den amtierenden Weltmeister aus Frankreich aus der EM geschossen, folgen für die Franzosen und vor allem für Ousmane Dembélé und Mannschaftskollege Antoine Griezmann weitere dunkle Tage. Auf Social Media kursiert derzeit ein Video, in dem Dembélé asiatische Hotelmitarbeiter rassistisch beleidigt. Der Vorfall soll sich im Rahmen einer Japan-Tour mit dem FC Barcelona vor zwei Jahren ereignet haben.

Zu sehen sind die beiden in einem Hotelzimmer. Dembélé selbst hatte das Video gedreht, in dem er die japanischen Mitarbeiter angeht, die gerade dabei sind, an seinem Fernseher eine technische Störung zu beheben, um den beiden Barça-Stars wieder die Chance auf die Fortführung ihres Videospiels zu ermöglichen. Dembélé hält hierbei die Kamera auf die Gesichter der Mitarbeiter und lässt Sätze wie: «All diese hässlichen Gesichter, nur damit du PES spielen kannst. Schämst du dich nicht?» fallen. Griezmann beginnt zu lachen.

ah ouais ils sont comme ça Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé ? #StopAsianHate pic.twitter.com/JJFBk6X0nZ — nahidul ???????????????????????????????? (@duatleti) July 1, 2021

Harte Kritik und eine erstaunliche Entschuldigung

Es folgen Sprüche wie: «Was ist das für eine rückständige Sprache? Seid ihr in eurem Land technologisch fortgeschritten oder nicht?» Auch hierbei hält er die Kamera weiter in Richtung der Gesichter der Hotelangestellten.

Unter dem Hashtag #StopAsianHate ernten die beiden Frankreich-Stars nun einiges an Kritik. Auch eine Stellungnahme des französischen Fußballverbands und Konsequenzen für die beiden Spieler verlangt. Vom Verband als auch vom Club der beiden Superstars, dem FC Barcelona, liegt bislang noch kein Statement vor. Aber Antoine Griezmann und Ousmane Dembélé meldeten sich selbst zu Wort.

Dembélé schreibt auf Instagram: «Hallo miteinander, in den letzten Tagen ging ein privates Video aus dem Jahr 2019 auf Social Media viral. Es spielte sich in Japan ab, hätte aber auch überall anders auf der Welt passieren können. Ich hätte die gleiche Sprache benutzt, unabhängig vom Ort. Es war nicht direkt an eine bestimmte Gemeinschaft gerichtet.» Der 24-Jährige weiter: «Manchmal benutze ich diese Begriffe im Privaten, im Beisein von Freunden – unabhängig von ihrer Abstammung. Dieses Video ist nun öffentlich geworden. Ich verstehe total, dass es die Leute, die darin auftauchen, verletzen kann. Daher möchte ich mich aufrichtig bei ihnen entschuldigen.»

Und auch Antoine Griezmann äußert sich nun zu dem Vorfall. «Ich habe mich immer gegen jede Form von Diskriminierung eingesetzt. In den letzten Tagen wollten mich einige Leute als den Mann ausgeben, der ich nicht bin. Ich weise die gegen mich erhobenen Vorwürfe entschieden zurück und entschuldige mich, wenn ich meine japanischen Freunde beleidigt habe», so der Stürmer.

Je me suis toujours engagé contre toute forme de discrimination. Depuis quelques jours certaines personnes veulent me faire passer pour l’homme que je ne suis pas. Je réfute avec fermeté les accusations qui me sont portées et je suis désolé si j’ai pu offenser mes amis japonais. — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) July 5, 2021

(L'essentiel/Sophie Klein)