F91 Düdelingen gewinnt Torfestival von Nikosia

Es war das erste Spiel nach der Entlassung von Trainer Emilio Ferrera. Nach einem katastrophalen Saisonstart in der Liga zog F91 Düdelingen Anfang der Woche Konsequenzen. In der Europa League ging es dann am Donnerstagabend nach Zypern, der Gegner hieß APOEL Nikosia. Der zypriotische Meister stellte die Luxemburger vor einige Schwierigkeiten.

Schon nach wenigen Minuten zeichnete sich ab, dass eine körperbetonte Begegnung ab. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase war es Danel Sinani in der 36. Minute, der das 1:0 für F91 erzielen konnte. Der Stürmer hatte vorher bereits zahlreiche Schüsse auf das gegnerische Tor abgegeben. Vorausgegangen war ein Konter der Düdelinger an dessen Ende wunderbarer Pass in die Spitze von Bernier auf Sinani stand. Dieser traf mit links eiskalt in die untere rechte Torecke und vollende damit das Konterspiel der Gäste aus Luxemburg.

Torreiche zweite Spielhälfte

Die zweite Halbzeit begann deutlich furioser als die erste Hälfte des Spiels. Nach nicht mal einer Viertelstunde war das Spiel plötzlich gedreht. Hatte der Vorbereiter zum 1:0 Bernier seine Mannschaft noch mit einem Treffer kurz nach dem Anstoß in eine gute Position gebracht, so wendete sich das Blatt kurz darauf. Pavlovic gelang per Kopf der Anschlusstreffer für APOEL in der 54. Spielminute. Nur eine Minute später foulte Mehdi Kirch unglücklich den in der Halbzeit eingewechselten Mousa Suleiman im Strafraum. Den fälligen Elfmeter verwandelte Tomas de Vincenti kaltschnäuzig ins linke untere Eck zum Ausgleich.

In der 58. Minute war dann erneut Pavlovic zur Stelle. Er nutzte die Unsicherheit des Düdelinger Schlussmannes Joubert eiskalt aus und drosch einen Abpraller unhaltbar aus kurzer Distanz in die Maschen. Doch Düdelingen kam noch einmal zurück. Stolz besorgte in der 71 Minute den Ausgleich und in der 82. Minute gelang Sinani die erneute Führung für Düdelinge. In einer hitzigen Schlussphase hatte Düdelingen auch das Glück auf seiner Seite.

(L'essentiel)