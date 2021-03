Gladbach hüllt sich unaufgeregt in Schweigen

Seit klar ist, dass Gladbachs Trainer Marco Rose nach der Saison zum Liga-Konkurrenten Borussia Dortmund wechselt, wird beinahe täglich ein Name oder potenzieller Nachfolger ins Traineramt geschrie(be)n. Nur der Verein selbst hüllt sich sympathisch unaufgeregt in Schweigen. Allen voran Sportdirektor Max Eberl, der Namen potentieller Nachfolger oder Gespräche mit selbigen weder bestätigen noch dementieren will.

So überrascht es kaum, dass auch die Meldung von Xabi Alonso als Nachfolger von Rose nur einen Tag später vom «Kicker» dementiert wurde. Demnach soll der Spanier doch nicht neuer Trainer bei Borussia Mönchengladbach werden. Wie das Fachblatt am Dienstag online berichtete, sei der 39 Jahre alte Spanier nicht Top-Kandidat von Gladbachs Sportchef Max Eberl. «Bild» und «Sportbild» hatten am Montag gemeldet, dass Alonso zur neuen Saison Nachfolger von Marco Rose in Mönchengladbach werde, hatten die angebliche Einigung zwischen Gladbach und Alonso später aber relativiert. «Wir werden uns weiter zu Gerüchten nicht äußern», sagte ein Vereinssprecher am Dienstag.

Neben Alonso soll Eberl nach weiteren Medienberichten mit mindestens einem weiteren Kandidaten in Verhandlungen sein. Eine kurzfristige Einigung ist nicht zu erwarten. Laut spanischen Medienberichten hat der frühere Bayern-Profi Alonso mehrere Angebote vorliegen, sei aber sehr am Trainerposten in Gladbach interessiert. Sollte es dann tatsächlich so kommen, wird Gladbach dies dann auch sicher vermelden.

(L'essentiel/dpa)