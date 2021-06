Luxemburger Wirte wollen die EM zum Fest machen

Auf die Scharen von Fans, die mit Bier in der Hand vor den riesigen Leinwänden der Public Viewings stehen, werden wir noch ein wenig warten müssen. Um dem Gemeinschaftsgefühl bei der EM in Luxemburg neues Leben einzuhauchen, haben Bars und Restaurants vorgesorgt. Möglich machen das die neuen Lockerungen die ab diesem Sonntag greifen. Die Wirte dürfen bis 1 Uhr morgens ihre Lokale öffnen.

Auf den Terrasse werden Tische für bis zu zehn Personen zugelassen sein. Tests sind nicht mehr notwendig. Auch die Gaststätte Rives de Clausen plant, große Bildschirme aufzustellen. «Wir haben bereits viele Reservierunge. In den unterschiedlichen Bars versammeln sich auch die unterschiedlichen Fanlager. Das macht den Reiz in Luxemburg-Stadt aus» sagt Annie, Inhaberin des Ikki. Sie freut sich auf die EM, will aber stets dafür sorgen, dass die gesundheitlichen Maßnahmen eingehalten werden.

Die Bar National in Merl zeigt die Spiele in einem Open Air. Bis zu 200 Personen können dort an den Tischen Platz nehmen, verrät der Inhaber Ture Hedberg. Die Gaststätte The Game auf dem Kirchberg setzt auf mehr als vierzig Fernseher. So will der Inhaber alle Spiele zeigen. «Für jede Begegnung wollen wir einen eigenen Bereich schaffen», sagt der Wirt Tiago.

(Jérôme Wiss/L'essentiel)