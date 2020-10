Pogba wehrt sich gegen Medienbericht

Manchester-United-Star Paul Pogba hat Gerüchte um seinen angeblichen Rücktritt aus Frankreichs Fußball-Nationalteam wegen Aussagen von Präsident Emmanuel Macron als falsch zurückgewiesen. Am Montag twitterte der Mittelfeldspieler den Screenshot eines entsprechenden britischen Medienartikels mit dem Hinweis: «inakzeptable Fake News».

In dem Text der britischen Sun war am Sonntag mit Verweis auf «verschiedene Nachrichtenquellen aus dem Nahen Osten» behauptet worden, Pogba habe das Nationalteam wegen Macrons Äußerungen unter anderem zu Mohammed-Karikaturen verlassen. Am Montag wurde der Sun-Artikel mit dem Dementi des Weltmeisters aktualisiert.

Macron hatte am vergangenen Mittwoch die Meinungsfreiheit verteidigt und sich auf die Seite derjenigen gestellt, die Karikaturen des islamischen Propheten zeigen oder veröffentlichen wollen. Daraufhin begannen mehrere arabische Länder einen Boykott gegen Frankreich. Die islamische Tradition verbietet es, den Propheten abzubilden. Es ist bekannt, dass Pogba Anhänger des Islam ist. So hatte der 27-Jährige 2019 bekannt gegeben, zu der Religion konvertiert zu sein.

(L'essentiel/dpa/nih)