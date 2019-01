Thomas Doll ist Nachfolger von Breitenreiter

Das Aus am Sonntagmittag konnte André Breitenreiter nicht mehr überraschen. Einen Tag nach der 1:5-Pleite von Hannover 96 bei Borussia Dortmund haben Clubchef Martin Kind und Manager Horst Heldt ihr seltsames Schauspiel beendet und die längst erwartete Trainer-Trennung vollzogen.

96-Boss Kind wollte auf dpa-Nachfrage die Beurlaubung nicht kommentieren. Mit seinen Äußerungen über Breitenreiter war der Clubchef seit dem 0:1 zum Rückrundenauftakt gegen Werder Bremen selbst an der ungewöhnlichen Außendarstellung der Niedersachsen prominent beteiligt gewesen. «Eine klare Ansage, was jetzt los ist», hatte Breitenreiter nach der Hinhalte-Taktik der Vereinsbosse nach dem Debakel von Dortmund gefordert.

Zahlen unter Breitenreiter sind fatal

Die gab es, nachdem Kind und Heldt sich nach dem Spiel und am Sonntagmorgen beratschlagten. Mittags war dann der dritte Trainerrauswurf nach Tayfun Korkut (VfB Stuttgart) und Heiko Herrlich (Bayer Leverkusen) in der laufenden Bundesliga-Saison perfekt. «Die Entwicklung zeigt, dass wir einen neuen Impuls setzen müssen, um die Wende schaffen zu können», sagte Heldt. Hannovers Zahlen unter Breitenreiter sind fatal. 19 Spiele, nur zwei Siege, Platz 17.

Nachfolger ist Thomas Doll

Thomas Doll soll Hannover 96 vor dem drohenden Absturz aus der Fußball-Bundesliga bewahren. Die Verpflichtung des 52 Jahre alte Ex-Nationalspielers teilte der niedersächsische Verein am Sonntagabend mit. Doll, der seit seinem vorzeitigen Abschied am 21. August 2018 beim ungarischen Spitzenclub Ferencvaros Budapest arbeitslos war, tritt beim Tabellenvorletzten die Nachfolge des am Sonntag freigestellten André Breitenreiter an. 15 Spieltage bleiben dem ehemaligen DDR- und DFB-Auswahlspieler Doll noch, um mit den seit acht Spielen sieglosen Niedersachsen den Klassenverbleib zu schaffen. Seinen Einstand gibt er am Freitag daheim gegen RB Leipzig.

