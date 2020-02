F91 entzaubert Tabellenführer Petingen

Der Start ins neue Fußballjahr fiel für BGL-Ligue-Tabellenführer Union Titus Petingen nicht gerade erfolgreich aus. Trotz guter Ansätze dominierte F91 Düdelingen und siegte letztendlich 4:2.

Union Titus Petingen war noch kurz vor der Halbzeitpause durch ein Tor von Gashi in Führung gegangen. Aber die Freude hielt nicht lange. Mit einem Doppel-Hammer von Sinani (51. Minute) und Keita (53. Minute) wendete Düdelingen das Blatt. Der Ausgleichstreffer aus dem Petinger Lager in der 65. Minute wurde im Handumdrehen von der F91 - erneut durch Sinani - ausgehebelt. Auch das vierte Tour für Düdelingen in der 90. Minute ging auf sein Konto.

Trotz der schallenden Niederlage bleibt Petingen zunächst weiter an der Tabellenspitze, Progrès Niederkorn lauert aber mit nur einem Punkt Abstand auf Platz 2 nach einem 4:0-Schützenfest gegen US Hostert am vergangenen Samstag.

(L'essentiel)