«Es ist Zeit, den Mund aufzumachen»

Neymar glänzte beim 2:0-Erfolg Brasiliens in der WM-Qualifikation gegen Peru als Torschütze. Danach prangerte der Star von Paris St.-Germain an, dass er oftmals zu hart kritisiert werde. «Ich weiß nicht, was ich noch machen muss, dass mich die Leute respektieren. Es ist normal geworden, geht schon so lange», ärgerte sich der 29-Jährige bei «Globo» über zuletzt lauter gewordene Kritik an seinen Leistungen.

Vor allem in den letzten Wochen waren die Leistungen des Offensivspielers immer wieder schlecht bewertet worden. «Ich denke, es ist Zeit für mich, dass ich den Mund aufmache. Denn mir wird jede mögliche Respektlosigkeit entgegengebracht», prangerte der Brasilianer fehlende Unterstützung an.

Wenig später legte Neymar mit einem Instagram-Post, das seinen Torjubel im Spiel gegen Peru zeigt, nach. Neymar hatte dabei sein Trikot nach oben gekrempelt, zwischen den Zähnen eingeklemmt und die Bauchmuskeln entblößt. So wischte der Brasilianer zuletzt kursierende Gewichtsprobleme beiseite. «Der Fette ist doch gut im Fußball», schrieb Neymar dazu und fegte Vorwürfe, er sei übergewichtig, vom Tisch.

(L'essentiel/hua/heute.at)