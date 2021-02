Barca verteidigt Messi und sein riesiges Gehalt

Lionel Messi gab die Antwort auf dem Platz. Mit einem Traum-Freistoß erzielte er das 650. Pflichtspieltor für den FC Barcelona. Barca gewann gegen Athletic Bilbao mit 2:1, zog in der Tabelle am Erzrivalen Real Madrid vorbei und ist in Spanien Zweiter hinter Atletico Madrid. Freilich immer noch mit zehn Punkten Abstand.

Für heftige Diskussionen sorgen derzeit aber ganz andere Zahlen. Details des hoch dotierten Messi-Vertrags drangen an die Öffentlichkeit. Bis zu 555 Millionen Euro kassiert Messi seit 2017 bei Barca. Sein Vertrag läuft im Sommer aus, mehr als 500 Millionen hat der Superdribbler bereits kassiert.

« Es gibt Leute, die Barcelona und Messi verletzen wollen »

Das Mega-Gehalt lässt die Wogen hochgehen. Denn der FC Barcelona steht mit mehr als 1,173 Milliarden Euro Milliarden Euro in der Kreide, der finanzielle Kollaps droht.

Die Klub-Verantwortlichen rückten nach dem 2:1 gegen Bilbao aber zur Verteidigung des Superstars aus. Trainer Ronald Koeman nahm Messi in Schutz: «Es gibt Leute, die Barcelona und Messi verletzen wollen», sagte Koeman. «Wenn sich herausstellt, dass es sich um jemanden im Inneren handelt, ist das sehr schlecht, und sie sollten im Verein keine Zukunft haben.»

« Messi hat jeden einzelnen Euro, den er von Barcelona erhält, auch verdient »

Messi verdiene Respekt, forderte Koeman ein. «Er hat so viel für den spanischen Fußball getan.» Der für das Präsidentenamt bei Barcelona kandidierende Victor Font meinte: «Messi hat jeden einzelnen Euro, den er von Barcelona erhält, auch verdient.»

Am Sonntag hatte die Zeitung El Mundo berichtet, dass Messi jeden Tag 380.299 Euro bei Barca kassiert. Nach Steuern würden immerhin noch 210.297 netto davon überbleiben. Der FC Barcelona hat rechtliche Schritte gegen El Mundo angekündigt.

(L'essentiel/mh)