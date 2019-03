Wird Erdogan Mesut Özils Trauzeuge?

Artikel per Mail weiterempfehlen

Im Sommer geben sich Fußballer Mesut Özil und seine Model-Freundin Amine Gülse das Jawort. Das türkischstämmige Paar traf am Istanbuler Flughafen Staatschef Recep Erdogan. Bilder des Treffens wurden vom Büro des türkischen Präsidenten veröffentlicht. Özil und Gülse sollen dabei den Politiker zu ihrer Hochzeit eingeladen haben. Doch nicht nur das. Erdogan soll laut türkischen Medienberichten gar Özils Trauzeuge werden.

Özil und Erdogan? Da war doch was. Genau, letzten Sommer sorgte im Vorfeld der WM in Russland ein gemeinsames Foto des damaligen deutschen Nationalspielers mit Staatschef Erdogan für Furore. Für die Fotos mit «einem Despoten» wurde der Arsenal-Profi in Deutschland scharf kritisiert. Nach der für die deutsche Mannschaft enttäuschend verlaufenen WM trat Özil aus der Nationalmannschaft zurück und beklagte «Rassismus und mangelnden Respekt».

Und auch jetzt ist die Aufregung in Deutschland wieder groß – vor allem deutschen Politikern ist die Einladung Erdogans ein Dorn im Auge. Das Hochzeitspaar hat sich bisher noch nicht zum Thema geäußert. Für Erdogan sind Einladungen an Hochzeiten von Sportlern keine Seltenheit. So war er beispielsweise Trauzeuge des türkischen Fußballers und ehemaligen Barça-Stars Arda Turan.

Hab Özil damals verteidigt. Sein Satz: „ich bin Deutscher, wenn wir gewinnen, aber ein Immigrant, wenn wir verlieren", hat mich so getroffen. Was er nun macht, ist enttäuschend. Er ist Vorbild für Millionen junger Menschen. Finde es verantwortungslos.— Sawsan Chebli (@SawsanChebli) 16. März 2019

Nationalspieler haben auch im Ruhestand Vorbildfunktion. @MesutOzil1088 muss sich fragen, ob er dieser noch gerecht wird, wenn er sich so von einem Despoten politisch missbrauchen lässt. Gilt übrigens auch für @LMatthaeus10 und sein Erinnerungsfoto mit Putin. https://t.co/TvoIJlYxor— Cem Özdemir (@cem_oezdemir) 16. März 2019

(L'essentiel/tzi)