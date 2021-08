Mats und Cathy Hummels haben sich getrennt

Mats Hummels und seine Frau Cathy gehen nach 14 Jahren Liebe getrennte Wege. Wie die «BILD am SONNTAG» aus Fußballerkreisen erfuhr, haben sich der 32-jährige Kicker (Borussia Dortmund) und die Influencerin getrennt. Und laut der deutschen Boulevardzeitung wollen sich die beiden sogar scheiden lassen.

Ein Rosenkrieg will das einstige Traumpaar im Deutschen Fußball aber mit allen Mitteln verhindern. Laut «Bild» seien Mats und Cathy gerade damit beschäftigt, eine möglichst «harmonische» Einigung zu erzielen. Vor allem auch im Hinblick auf das Wohlergehen ihres gemeinsamen dreijährigen Sohnes Ludwig.

« Glück unseres Kindes steht an erster Stelle »

«An erster Stelle steht für uns immer das Glück unseres Kindes. Wir halten als Familie zusammen», hatte Cathy in der Vergangenheit stets klargestellt. Gerüchte über eine mögliche Liebes-Krise soll es dabei schon bereits in den letzten Monaten gegeben haben.

Das Paar hatte sich zuletzt immer seltener in der Öffentlichkeit blicken lassen, gemeinsame Bilder auf Instagram und Co. wurden ebenfalls weniger. Im Oktober 2020 hatte Cathy Hummels eine angebliche Trennung noch dementiert. «Wir sind nicht getrennt. Selbst wenn es immer mal wieder schwierig ist, arbeiten wir an uns», so die 33-Jährige damals zur «Bild».

Und: «Es ist eben so wie bei jedem anderen normalen Ehepaar auch. Wir haben Ups and Downs.» Aus diesem Tief dürften die beiden aber nicht mehr herausgekommen sein und zogen nun offenbar einen Schlussstrich.

