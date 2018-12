Videobeweis kommt in die Champions League

Die Uefa führt in der Champions League bereits ab den Achtelfinales den Video-Schiedsrichter ein. Das entschied das Exekutivkomitee des europäischen Verbandes an seiner Sitzung am Montag in Dublin. Ursprünglich war die Neuerung erst für die nächste Saison vorgesehen.

Neben den Champions-League-Partien wird der Video Assistant Referee (VAR) auch beim Finale der Europa League, der Nations-League-Endrunde und bei der U21-EM-Endrunde im nächsten Jahr zum Einsatz kommen.

Geplant ist, dass die technische Hilfe auch bei der EM 2020 und in der Europa League ab 2020/21 in der Gruppenphase zum Einsatz kommt. "Wir sind bereit, den VAR früher als geplant zu nutzen. Das wird dem Wettbewerb zugute kommen und helfen, falsche Entscheide zu reduzieren", sagte UEFA-Chef Aleksander Ceferin.

CONFIRMED: Video Assistant Referees (VAR) will be used in the @ChampionsLeague from the Round of 16 in Feb 2019 following successful technological testing and the training of referees over the last few months ?#UEFAExCopic.twitter.com/r3cOzjahUo– Uefa (@Uefa) 3. Dezember 2018

Unterdessen bestätigte die Uefa, dass die Nations-League-Endrunde vom 5. bis 9. Juni in Portugal stattfindet. Außerdem wurde die Frauen-EM 2021 nach England und die U21-EM-Endrunde nach Ungarn und Slowenien vergeben.

(L'essentiel)