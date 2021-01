Tuchel soll neuer Chelsea-​​Trainer werden

Trainer-Beben in der Premier League! Der FC Chelsea trennt sich offenbar von Frank Lampard. Die einstige Spieler-Ikone muss wegen anhaltend schlechter Leistungen seines Teams den Platz an der Seitenlinie räumen. Mit Thomas Tuchel steht sein Nachfolger schon bereit. Der Trainerwechsel gilt als fix, ist aber noch nicht offiziell.

Tuchel war zu Weihnachten von Paris Saint-Germain entlassen worden, obwohl er das Star-Ensemble zuvor zum französischen Meistertitel und ins Champions-League-Finale (0:1 gegen Bayern) geführt hatte.

250 Millionen investiert, aber nur auf Rang neun

Die Kritik an Lampard ist in London seit Dezember stetig gewachsen. Nach einem guten Saisonstart gerieten die Blues vor allem in der Liga ins Straucheln und liegen aktuell mit nur acht Siegen aus den ersten 19 Saisonspielen auf dem neunten Tabellenrang.

Dem Engländer wird zum Vorwurf gemacht, zu wenig aus seinen prominenten Neuzugängen und dem stark besetzten Kader im Allgemeinen herauszuholen. Chelsea kaufte im vergangenen Sommer um knapp 250 Millionen Euro ein. In seiner zweiten Saison als Headcoach hatte Lampard also erstmals den Druck, um Titel und die Top-Ränge in der Premier League mitzuspielen.

Star-Einkauf Timo Werner wartet seit November auf ein Tor. Landsmann Kai Havertz wurde als neuer Spielmacher verpflichtet, kämpft nach einer Covid-19-Infektion mit einem Formtief und ist Dauergast auf Ersatzbank und Tribüne. Tuchel soll den deutschen Stars nun helfen, ihren Vorschusslorbeeren gerecht zu werden.

Stimmung in der Chelsea-Kabine ist gekippt

Lampard hatte in der Vorsaison und zu Beginn der aktuellen Spielzeit noch große Probleme mit seiner Abwehr. Mit den Neuzugängen Thiago Silva (unter Tuchel Abwehrchef bei PSG) und Torwart Edouard Mendy ist es im Herbst gelungen, die Hintermannschaft zu stabilisieren. Allerdings auf Kosten der Kreativität und Durchschlagskraft.

Im Hintergrund ist die Stimmung in der Chelsea-Kabine indes immer mehr gegen Lampard gekippt. Hinter vorgehaltener Hand haben sich Spieler über mangelnde taktische Instruktionen beschwert, über monatelange Funkstille zwischen ihnen und dem Trainer. Auch die öffentliche Kritik an seinem Team nach mehreren enttäuschenden Auftritten kam bei den Kickern gar nicht gut an.

Interesse an drei Deutschen

Das Vertrauen der Klubführung dürfte schon länger nicht besonders hoch sein. Ex-Red-Bull-Stratege Ralf Rangnick wurde vor vier Monaten der Lampard-Job angeboten. Das sickerte an die Öffentlichkeit durch und schwächte Team-intern die Position von Lampard.

Vor Tuchel kontaktierte der Klub auch Leipzig-Coach Julian Nagelsmann – ohne Erfolg. Mit dem ehemaligen PSG- und Dortmund-Trainer konnten sich die Londoner aber inzwischen auf einen Vertrag einigen, berichten gut informierte englische Quellen (The Athletico, Telegraph, Sky).

(L'essentiel/sek)