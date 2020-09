Kicker wird schon nach 15 Sekunden ausgewechselt

Es ist eine Demütigung für jeden Profifußballer. Der Trainer beordert einen in die Startaufstellung, dann muss man bereits in der ersten Hälfte das Feld räumen. Der Betroffene hat ein mulmiges Gefühl und weiß in der Regel: Der Trainer ist mit der gebotenen Leistung unzufrieden.

Dass ein Fußballer aber bereits nach 15 Sekunden ausgewechselt wird, scheint dann doch etwas kurios. Doch in der höchsten estnischen Liga – im Spiel zwischen Levadia und Kalju – ist genau das passiert. Der erst 16-jährige Lauri Suup wurde nach dem ersten Unterbrechung aus dem Spiel genommen.

Auf der sozialen Plattform Reddit wird über diese merkwürdige Auswechslung derzeit gewerweißt. Und der User «priidik» scheint eine plausible Erklärung für die wohl schnellste Auswechslung in der Fußballgeschichte gefunden zu haben.

Club wollte Liga-Regeln umgehen

So kennt «priidik» die vorgegebene Regel der estnischen Liga, die ein Team dazu verpflichtet, mindestens zwei vom Verein ausgebildete Spieler in der Startaufstellung zu haben. Das Problem: Der größte Teil von Kaljus Kader befindet sich derzeit in Quarantäne, nachdem einer der Spieler positiv auf Covid-19 getestet wurde.

Demnach blieben nur noch wenige vom Verein ausgebildete Spieler übrig. Einer dieser Eigengewächse war der 16-jährige Lauri Suup aus der zweiten Mannschaft. Kalju musste mit dem Jungspund also zwangsläufig in die Partie starten, um ihn dann nach der erstbesten Möglichkeit durch einen Stammspieler zu ersetzen.

Eigentlich ein guter Plan. Doch er scheiterte. So ging die Rechnung für das Auswärtsteam nicht auf – Kalju unterlag im Spitzenspiel dem Team aus der estnischen Hauptstadt Tallinn 1:2.

(L'essentiel/boq)