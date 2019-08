Dany Mota wird bei Juventus Turin vorgestellt

Nun ist es offiziell: Der Luxemburger Dany Mota wird in der kommenden Saion für Juventus Turin auflaufen. Der italienische Rekordmeister hat den Transfer des gebürtigen Niederkorners am Montag über die sozialen Netzwerke bestätigt.

Der 20 Jahre alte Mota soll in der U23 der «Alten Dame» in der Serie C auflaufen. In der vergangenen Saison schoss Mota in dieser Liga zwölf Tore für Virtus Entella. Im Training soll er sich auch für das Serie-A-Team anbieten.

Mota, der sowohl die luxemburgische, als auch die portugiesische Staatsangehörigkeit besitzt, schnürte in der Vergangenheit bei Union Titus Petingen die Fußballschuhe. Bisher wurde er noch nicht in die Nationalmannschaft des Großherzogtums berufen.

(pdf/L'essentiel)