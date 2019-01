Bayern erfüllen Pflicht in Stuttgart

Rundum zufrieden war Niko Kovac trotz der erfüllten Pflicht im Titelrennen nicht. Durch das 4:1 gegen den VfB Stuttgart bleibt der FC Bayern bei der angestrebten Aufholjagd auf Borussia Dortmund zwar in Schlagdistanz, doch gegen die abstiegsbedrohten Schwaben machten sich die Münchner zum Unmut des Trainers das Leben selbst schwer. «Jeder dachte, fünfte Minute, es steht 1:0, das wird schon, das schaffen wir mit Links», monierte Kovac, «aber in der Bundesliga geht gar nichts mit Links, der VfB kämpft ums Überleben.»

1. Borussia Dortmund 19 50:19 48

2. Bayern München 19 43:20 42

3. Bor. Mönchengladbach 19 39:18 39

4. RB Leipzig 19 35:18 34

5. Eintracht Frankfurt 19 39:26 31

6. 1899 Hoffenheim 19 37:28 28

7. Hertha BSC 19 31:30 28

8. VfL Wolfsburg 19 28:27 28

9. Bayer Leverkusen 19 29:30 27

10. FSV Mainz 05 19 22:25 27

11. Werder Bremen 19 31:31 26

12. FC Schalke 04 19 24:27 22

13. SC Freiburg 19 24:32 21

14. Fortuna Düsseldorf 19 21:38 21

15. FC Augsburg 19 26:33 15

16. VfB Stuttgart 19 15:42 14

17. Hannover 96 19 18:41 11

18. 1. FC Nürnberg 19 16:43 11

Seine Stars ließen sich nach dem am Ende klaren Sieg von der lautstarken Fankurve feiern. Thiago (5. Minute), ein Eigentor von VfB-Kapitän Christian Gentner nach einem Schuss von Serge Gnabry (55.), Leon Goretzka per Kopf (71.) und Robert Lewandowski (84.) sorgten dafür, dass es bei sechs Punkten Rückstand auf den BVB bleibt. Die Borussia hatte am Tag zuvor 5:1 gegen Hannover gewonnen und das ohnehin bessere Torverhältnis an der Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga weiter verbessert. Zum Missfallen der Münchner.

Anders als bei den Hinrunden-Patzern zu Hause gegen Augsburg (1:1), Freiburg (1:1) und Düsseldorf (3:3) gab es am Sonntag vor 75.000 Zuschauern diesmal aber einen klaren Münchner Erfolg - was gerne als weiterer Schritt in die richtige Richtung gesehen wurde. «Positiv ist, dass wir noch deutlich gewonnen haben. Wir werden unermüdlich weitermachen und versuchen, Druck auszuüben», sagte Torschütze Goretzka nach dem siebten Sieg in Serie. Ob und wann Verstärkung durch Chelsea-Mann Callum Hudson-Odoi kommt, blieb am Sonntagabend in der Arena offen.

Leipzig zeigt Düsseldorf Grenzen auf

RB Leipzig hat währenddessen die Siegesserie von Fortuna Düsseldorf gestoppt. Die Mannschaft von Trainer Ralf Rangnick siegte am Sonntag zum Abschluss des 19. Spieltags in der Fußball-Bundesliga 4:0 (3:0) bei den Düsseldorfern und festigte damit den vierten Tabellenplatz. Die Fortuna, die zuletzt vier Mal in Serie gewann, nimmt mit 21 Zählern weiter Position 14 ein. Zweimal Yussuf Poulsen (2. und 16. Minute), Ibrahima Konaté (9.) und Konrad Laimer (68.) schossen vor 34 394 Zuschauern den Leipziger Sieg heraus.

19. Spieltag:

Freitag, 25.01.2019:

Hertha BSC - FC Schalke 04 2:2 (2:2)



Samstag, 26.01.2019:

Borussia Dortmund - Hannover 96 5:1 (1:0)

Bor. Mönchengladbach - FC Augsburg 2:0 (0:0)

SC Freiburg - 1899 Hoffenheim 2:4 (1:1)

FSV Mainz 05 - 1. FC Nürnberg 2:1 (1:1)

VfL Wolfsburg - Bayer Leverkusen 0:3 (0:1)

Werder Bremen - Eintracht Frankfurt 2:2 (1:1)



Sonntag, 27.01.2019:

Bayern München - VfB Stuttgart 4:1 (1:1)

Fortuna Düsseldorf - RB Leipzig 0:4 (0:3)



