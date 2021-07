«Es macht mich stolz, die Nati anzuführen»

Am Freitag um 18 Uhr wird in St. Petersburg das wichtigste Spiel in der Geschichte der Schweizer Nationalmannschaft angepfiffen. Das EM-Viertelfinale gegen Spanien. Die Stimmung im Schweizer Abschlusstraining am Donnerstagnachmittag ist locker und fröhlich, ja schon fast ausgelassen, wie schon während der gesamten Europameisterschaft.

Trotz der ausgelassenen Stimmung ist Trainer Vladimir Petkovic die Fokussierung auf das Spiel gegen die Spanier anzumerken, rund 24 Stunden vor Anpfiff: «Wir waren nun zwei Tage zufrieden mit dem Frankreich-Spiel und nun müssen wir wieder hungrig sein. Wir werden uns mental steigern in Richtung Spiel und ich bin überzeugt, die Mannschaft wird hungrig sein.» Auch wenn Spanien der Favorit sein wird, wolle man dennoch weiterkommen. «Wir glauben daran und werden alles dafür tun, dass es klappt», so Petkovic. Die wichtigsten Elemente, die er von seinem Team sehen will? «Selbstbewusstsein, mehr laufen und eine präventive Verteidigung.»

Wie er seinen gesperrten Kapitän Granit Xhaka ersetzen will, verrät er am Donnerstagnachmittag noch nicht. «Wir haben eine sehr gute Mannschaft. Wir werden nicht viel umstellen. Ich habe eine Idee, die muss sich aber im Training und über Nacht bestätigen.»

«Macht mich stolz» – Shaqiri führt Nati als Captain an

Xherdan Shaqiri wird derweil für die Schweiz in diesem wichtigen Spiel als Spielführer auf den Platz gehen: «Es macht mich natürlich stolz. Ich bereite mich aber normal auf das Spiel vor, da ich auch schon ohne Binde Verantwortung übernommen habe. Für mich zählt es, der Mannschaft zu helfen.» Es sei daher auch nicht wichtig, ob er ein Tor schieße oder einen Assist vorlege. «Ich will alles fürs Team geben. Wenn es mit einem Tor und Assist klappt, ist es gut, wenn nicht, muss es ja nicht heißen, dass ich ein schlechtes Spiel hatte.» Die Devise fürs Spanien-Spiel ist ähnlich wie im Achtelfinale. «Wir versuchen, die Leistung zu 100 Prozent auf den Platz zu bringen. Wenn wir das schaffen, dann ist vieles möglich.» Das habe das Spiel gegen Frankreich gezeigt. «Wir haben schon oft bewiesen, dass wir uns auch gegen große Mannschaften nicht einfach hinten reinstellen.»

Die Spanier sind für die Schweizer keine Unbekannten. Im Herbst vergangenen Jahres kam es in der Nations League bereits zum Duell der beiden Teams. Im Oktober verlor die Schweiz 0:1 in Madrid. Im November schaffte die Nati dann ein 1:1-Unentschieden. Remo Freuler traf damals zum 1:0, Nico Elvedi holte sich kurz vor Schluss die Rote Karte und Yann Sommer hielt zwei Elfmeter von Sergio Ramos.

Spaniens Laporte: «Nicht sicher, ob wir die Favoriten sind.»

Der spanische Trainer und ehemaliger Barcelona-Star Luis Enrique geht davon aus, dass die Schweizer seinem Team Probleme bereiten werde am Freitagabend: «Es ist eine Mannschaft, die schwer zu schlagen ist. Sie pressen und attackieren gerne, es wird ein kompliziertes Spiel für uns.» Wie schon Frankreich-Coach Didier Deschamps lobt auch Enrique die Arbeit von Vladimir Petkovic. «Er ist ein super Trainer, der seine Mannschaft gut gegen uns einstellen wird.»

Die Schweiz sei ein Team, das alles erreichen könne an dieser EM. Auf die Frage, ob er ein Team an diesem Turnier gesehen habe, das besser sei als Spanien, antwortet Luis Enrique aber entschieden: «Nein.» Sein Schützling und Innenverteidiger Aymeric Laporte stapelt etwas tiefer. «Ich weiß nicht, ob wir die Favoriten sind in diesem Spiel. Natürlich wollen wir gewinnen, aber sie haben ein starkes Team.»

(L'essentiel/Tobias Wedermann)