AC Milan darf für zwei Jahre nicht im Europacup spielen

Die Uefa hat den italienischen Club AC Mailand wegen Verstößen gegen die Financial-Fair-Play-Regeln für zwei Jahre vom Europapokal ausgeschlossen. Das teilte die Europäische Fußball-Union am Mittwoch mit.

Milan darf damit in der kommenden Saison nicht an der Europa League teilnehmen, die der Club durch Platz sechs in der Liga erreicht hatte. Im Falle einer sportlichen Qualifikation dürfte der AC Mailand auch in der Saison 2019/20 nicht in der Europa League oder der Champions League antreten. Die Italiener dürfen das Urteil vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS anfechten.

(L'essentiel/dpa)