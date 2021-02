Die meisten Clubs wollen die aktuelle Saison abbrechen

Seit Dienstag ist es klar: Drei von fünf Fußballvereinen aus den unteren Klassen wollen eine dauerhafte Unterbrechung der Saison 2020/2021. Die anderen Klubs würden die Saison gerne fortsetzen, «bis die Regierung mildere Maßnahmen für den Fußball ergreift». Dies geht aus einer Umfrage hervor, die der Luxemburgische Fußballverband (FLF) am Dienstag veröffentlichte. Durchgeführt wurde die Umfrage unter den Vereinen der «Promotion Honneur» und der «Divisions 1, 2 und 3», die den Wettbewerb noch nicht wieder aufgenommen haben.

Deshalb beschloss der Verband, zwei Szenarien auf den Tisch zu legen: Sollten die neuen Gesundheitsmaßnahmen, die von der Regierung am 14. März vorgeschlagen werden, die Wiederaufnahme des Spielbetriebs erlauben, werden diese Klassen die Saison in reduzierter Form fortsetzen. Sollten die Maßnahmen am 14. März verlängert werden, wird der Verband alle Ligen mit Ausnahme der BGL-Liga, der Frauenliga 1 und der Futsal-Division 1 endgültig einstellen.

(Nicolas Grellier/L'essentiel)