Neymar trauert um Freund und Funk-​​Sänger Mc Kevin

«Ich weiß nicht, was ich sagen soll ...», schreibt Neymar unter seinem neusten Post auf Instagram. Der 29-jährige Fußballstar trauert gemeinsam mit Brasilien um einen seiner Freunde, den brasilianischen Künstler Mc Kevin. Kevin starb am Sonntagabend nach einem Sturz aus dem fünften Stock seines Hotels in Rio de Janeiro. Im Alter von 23 Jahren erlag der junge Funk-Sänger, dem mehr als neun Millionen Fans auf Instagram folgen, seinen Verletzungen.

Laut lokaler Presseberichte wurde Mc Kevin, dessen richtiger Name Kevin Nascimento Bueno lautet, von Feuerwehrleuten in einem sehr ernsten Zustand in das Miguel Couto Krankenhaus in Gávea, südlich von Rio, gebracht, wo er starb. Der Künstler war ein großer Fan von Neymar und trat regelmäßig in den PSG-Farben auf. Er ließ sich sogar «NJR» (Neymar Junior) auf seinen Arm tätowieren.

«Unglaublich, 23 Jahre alt…Ich danke dir einfach für die Zuneigung, die du für mich hattest», schrieb Neymar am Montag auf seinem Instagram-Account. «Wir hatten vereinbart, uns im Urlaub zu treffen, aber leider wird das nicht möglich sein. Geh in Frieden, Junge», schrieb der brasilianische Stürmer erneut.

Erst am Sonntag hatte Neymar noch auf dem Platz gestanden und beim 4:0-Sieg von PSG gegen Stade Reims das Score mit einem verwandelten Elfmeter eröffnet. Einen Spieltag vor Schluss in der französischen Ligue 1 liegt PSG einen Punkt hinter Tabellenführer Lille, das vor dem Gewinn der Meisterschaft steht.

(L'essentiel/erh)