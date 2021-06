«Bei uns zu Hause wird es heiß hergehen»

René Mathieu, Küchenchef des Restaurants «La Distillerie» im Schloss Burglinster, ist ein Fan der belgischen Nationalmannschaft. Seine Frau ist Französin. Wenn Belgien am heutigen Samstagabend gegen Russland (21 Uhr) in die Europameisterschaft startet, werde es im Hause Mathieu heiß hergehen. «Ich bin ein großer Fan der Roten Teufel und meine Frau ist Französin. Während des Turniers kann es da schon mal zu Meinungsverschiedenheiten kommen. Ich hoffe, das wir viele spannende Spiele sehen werden», sagt der Spitzenkoch.

Auch in seinem Restaurant wird der EM schon entgegen gefiebert. «Wir stellen keinen Fernseher in die Küche, weil wir konzentriert bleiben müssen. Aber sobald wir fertig sind, schauen wir uns das Spiel am Abend an. Diese Euro wird eine besondere Note haben. Es wird so schön sein, endlich wieder in Gesellschaft sein zu können und ein anderes Thema als die Pandemie zu haben», so Mathieu.

(jw/L'essentiel)