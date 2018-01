Beim Jubeln die Nase gebrochen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Sechs Siege und drei Remis hatte der FC Liverpool aneinandergereiht, die Reds waren im Hoch. Am Montag reisten sie nach Wales, zum Tabellenletzten der Premier League. In Swansea gab es aber nicht etwa einen lockeren Sieg für Liverpool. Nein, der Underdog siegte 1:0, Torschütze war Alfie Mawson.

Den Treffer in der 40. Minute bejubelten die Swansea-Spieler überschwänglich, im Pulk. In diesem befand sich auch der Argentinier Federico Fernández, der den Assist für Mawson gegeben hatte. Für den 28-Jährigen endete der Jubel schmerzhaft – und blutig. Fernández wurde von Jordan Ayew angesprungen, dabei schubste der Ghanaer Fernández aus Versehen mit voller Wucht in den Oberarm Mawsons. Der Zusammenprall endete mit einer gebrochenen Nase Fernández'.

Fernández spielt zu Ende

Der Innenverteidiger musste sich zwar an der Seitenlinie behandeln lassen und Swansea musste den Rest der ersten Halbzeit zu zehnt auskommen, aber Fernández spielte die Partie zu Ende und verhalf Swansea zum Sieg. Trotzdem bleiben die Waliser Tabellenletzte.

(L'essentiel/hua)