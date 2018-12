Shaqiri trifft in 20 Minuten zweimal

Einmal mehr hatte Jürgen Klopp ein glückliches Händchen mit seinen Wechseln. Nach 70 Minuten beorderte der Liverpool-Trainer aus Deutschland Xherdan Shaqiri auf den Platz, drei Minuten später traf die Nummer 23 mit einem Schuss unter die Latte. In der 80. Minute erzielte er dann das 3:1, es war die Entscheidung in der emotionalsten Begegnung in englischen Fußball-Oberhaus.

Tabelle:



1. FC Liverpool 17 37:7 45

2. Manchester City 17 48:10 44

3. Tottenham Hotspur 17 31:16 39

4. FC Chelsea 17 35:14 37

5. FC Arsenal 17 37:23 34

6. Manchester United 17 29:29 26

7. Wolverhampton 17 19:19 25

8. FC Everton 17 24:22 24

9. West Ham United 17 25:25 24

10. FC Watford 17 23:25 24

11. AFC Bournemouth 17 25:28 23

12. Leicester City 17 21:21 22

13. Brighton & Hove 17 20:24 21

14. Newcastle United 17 14:22 16

15. Crystal Palace 17 14:23 15

16. Cardiff City 17 17:33 14

17. FC Southampton 17 16:32 12

18. FC Burnley 17 15:33 12

19. Huddersfield Town 17 10:28 10

20. FC Fulham 17 16:42 9

Liverpool bleibt damit Tabelleführer, Manchester United und ihr umstrittener Startrainer José Mourinho geraten immer mehr in die Krise. Und Shaqiris Chancen, bald vom Edelreservisten zum Stammspieler befördert zu werden, sind gewaltig gestiegen.

Arsenal von Hasenhüttl gestoppt

Arsenal musste sich nach 22 Partien ohne Niederlage wieder einmal geschlagen geben. Die Londoner verloren mit 2:3 ausgerechnet bei Southampton, das seit zwölf Partien auf einen Sieg wartete.

Seit Mitte August hatte Arsenal in keinem Wettbewerb mehr verloren und sich auch gegen Größen wie Manchester United, Tottenham und Liverpool schadlos gehalten. In Southampton, wo der Österreicher Ralph Hasenhüttl seit anderthalb Wochen als Trainer das Sagen hat, machte Arsenal dank Henrich Mchitarjan zweimal einen Rückstand wett. Doch auf das 3:2 von Charlie Austin in der 85. Minute hatten die Gäste keine Antwort mehr parat. Hasenhüttl schaffte im ersten Anlauf, was Southampton seit April nicht mehr gelungen war: einen Heimsieg. Der Österreicher, bei Leipzig einst auch als «Klopp der Alpen» bezeichnet, feierte nach der Partie mit seinen Spielern auf dem Rasen und ließ sich dann von den Fans der Saints feiern. Southampton konnte dank dem Sieg die Relegationszone verlassen.

Arsenal kassierte alle drei Gegentore – die ersten zwei durch Danny Ings in der ersten Halbzeit – nach Kopfbällen. In der oft bedrängten Abwehr musste Arsenals Trainer Unai Emery wegen zahlreicher Absenzen umdisponieren. Granit Xhaka half in der Innenverteidigung aus und spielte an der Seite des eben von einem Achillessehnenriss genesenen Laurent Koscielny, und auch Stephan Lichtsteiner war rund 73 Minuten lang Teil der Verteidigung. Eine schlechte Figur machte aber vor allem der deutsche Keeper Bernd Leno, der mit den Flanken von Southampton nicht gut zurecht kam.

Premier League, 17. Spieltag:

Samstag: Manchester City – FC Everton 3:1 (1:0)

Crystal Palace – Leicester City 1:0 (1:0)

Huddersfield Town – Newcastle United 0:1 (0:0)

Tottenham Hotspur – FC Burnley 1:0 (0:0)

FC Watford – Cardiff City 3:2 (1:0)

Wolverhampton Wanderers – AFC Bournemouth 2:0 (1:0)

FC Fulham – West Ham United 0:2 (0:2)

Sonntag:

Brighton & Hove Albion – FC Chelsea 1:2 (0:2)

FC Southampton – FC Arsenal 3:2 (2:1)

FC Liverpool – Manchester United 3:1 (1:1)



(L'essentiel/sda)