Mussolinis Urenkel unterschreibt bei Lazio Rom

Er ist der Urenkel des italienischen Faschisten und Diktators Benito Mussolini. Er unterschreibt bei Lazio Rom einen Vertrag im U19-Team. Dort spielt er in der Abwehr.

Die Verpflichtung von Romano Floriani Mussolini gibt in den italienischen Medien zu reden. Der 18-Jährige selbst will nicht in Verbindung mit seinem berühmten Urgroßvater gebracht werden: «Ich interessiere mich nicht für Politik», so Mussolini, der nebenbei an einer renommierten römischen Privatuni studiert.

«Nachname nicht von Belang»

Seine Mutter Alessandra Mussolini, eine ehemalige Politikerin im Europaparlament, kommentierte gegenüber einer italienischen Nachrichtenagentur: «Es gibt darüber nichts zu sagen. Mein Sohn will nicht, dass man sich in sein Privatleben oder seine Entscheidungen einmischt.» Und sein Trainer in der U19, Mauro Bianchessi, sagt: «Für mich ist der Nachname nicht von Belang. Es zählt einzig, was er auf dem Feld zeigt.»

Der Trainer ist voll des Lobes für seinen neuen Schützling. Mussolini habe eine tolle Physis und sei ein begnadeter Techniker. «Er ist noch nicht ganz bereit für die Profis, hat aber das Potenzial, ein großer Spieler zu werden», so Bianchessi.

(L'essentiel/Reto Heimann)