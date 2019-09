Miralem Pjanic Opfer rassistischer Beleidigungen

Der bosnische Nationalspieler Miralem Pjanic wurde am Dienstag in der italienischen Seria A in Brescia zum Opfer von rassistischen «Scheißzigeuner»-Rufen einiger «Fans». Der in Schifflingen aufgewachsene Mittelfeldspieler von Juventus Turin reagierte bestmöglich auf die Beleidigungen: Beim Stand von 1:1 markierte er mit einer feinen Abnahme den Siegtreffer für den italienischen Rekordchampion – und besiegelte die Niederlage Brescias.

Nach seinem Treffer rannte er in die Kurve, in der die Personen, die ihn beleidigt hatten, standen und schrie seinen Torjubel lautstark heraus. «Es waren vier Personen, die mich beschimpft hatten. Ein solches Verhalten schadet allen im Stadion», kommentierte Pjanic auf Instagram.

Die italienische Presse lobte seine Leistung: «Kein Pjanic, kein Juventus», schrieb Tuttosport, während der Corriere dello Sport die Überschift «Vorwärts, Pjanic» wählte. Dieser Fall ist jedoch nur eine weitere Episode einer traurigen Serie in Italien: Auch der senegalesische Verteidiger Kalidou Koulibaly (Neapel), der belgische Stürmer Romelu Lukaku (Inter Mailand) und der ivorische Mittelfeldspieler Franck Kessié (AC Mailand) wurden zuletzt durch Affenlaute beleidigt. Die Täter erhielten keine Strafe.

(nm/L'essentiel)