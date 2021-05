«Wenn Swift 9:0 gewinnt, mache ich etwas Verrücktes»

L’essentiel: «Wie ist die Stimmung beim Trainer von Fola vor dem letzten Spieltag dieser Saison in der BGL-Ligue?

Sébastien Grandjean: «Die Stimmung ist sehr gut. Ich bin ganz ruhig. Alles ist bereit und wir haben getan, was wir tun mussten, um heute hier zu stehen. Es gibt keine offenen Fragen. Wir wissen, was wir zu tun haben, also sind wir wirklich ganz gelassen.

Wie war die Reaktion Ihrer Spieler nach dem wichtigen Auswärtssieg gegen Wiltz (0:5) am Mittwoch?

Sie waren keineswegs euphorisch. Der kleine Vorteil, den wir haben, ist, dass uns die drei Niederlagen zuvor wachgerüttelt haben. Wir waren uns zu sicher und dachten, es wäre ein Selbstläufer. Jetzt wissen wir, dass wir uns keine Konzentrationsschwäche leisten können. Die Spieler waren also sehr froh, Wiltz geschlagen zu haben, aber bestimmt nicht euphorisch. Sie sind bereits auf das Spiel am Sonntag fokussiert.

Gegen Jeunesse, wird es am Sonntag auch eine Rückkehr ins Stade de La Frontière werden, das Sie als Trainer bestens kennen. Wird das etwas Besonderes sein?

Ja, aber ich werde das alles beiseite schieben. Wir haben ein Ziel und wir werden alles zu tun, um es zu erreichen. Die emotionale Seite sollte dabei nicht zum Tragen kommen. Natürlich wird es etwas besonderes sein, zu Jeunesse zurückzukehren, wo ich ausschließlich schöne Momente erlebt habe. Ich denke, dass ich einen guten Job gemacht habe, bei dem ich 100 Prozent gegeben habe – so wie wie ich es jetzt bei Fola tue. Heben wir also den emotionalen Kram für danach auf.

Sie arbeiten in Esch als Physiotherapeut und kennen die Stadt, die «nach Fußball mieft», sehr gut. Wie bereiten Sie sich auf dieses besondere Derby vor?

Jeder spricht mit mir darüber. Wenn man seit 23 Jahren in Esch arbeitet und viele Menschen behandelt, kennt man die Stadt sehr gut. Ich komme aus Arlon, aber ich fühle mich trotzdem als Escher, weil ich jeden Tag dort arbeite und weil ich bei Jeunesse war und bei Fola bin. Ich habe auch eine sehr gute Verbindung zu US Esch. Viele Jeunesse-Fans haben mir die ganze Woche über viel Glück gewünscht und das Verhältnis, das ich zu allen habe, ist von großem Respekt geprägt.

Kann die Rückkehr der Zuschauer in den Stadien in Luxemburg etwas ändern?

Das wird sicherlich interssant. Aber ich glaube, dass Jeunesse nur sehr wenige Sitze für Fola freigegeben hat. Das hat mich ein bisschen überrascht und verstehe nicht wirklich, warum – aber so ist es eben. Die Rückkehr der Zuschauer haben wir bereits vergangene Woche erlebt, an diesem Sonntag wird es wieder der Fall sein. Das motiviert die Akteure natürlich sehr.

2021 ist jeder super vernetzt. Wie können Sie sich auf das Spiel gegen Jeunesse konzentrieren, wenn die Ergebnisse von Swift Hesperingen und F91 Düdelingen durchsickern?

Die vernetzten Personen werden nicht spielen. Ich nehme mein Handy auch nicht mit auf die Bank, aber es wird Leute geben, die es dabei haben und das ist normal. Wir müssen wissen, was passiert. Aber nochmal: Es ist der letzte Spieltag und haben es selbst in der Hand. Es liegt an uns. Wenn wir es nicht schaffen, dann liegt das an Details, aber wir werden alles tun, um den Titel zu gewinnen. Wir werden also hochkonzentriert vom Gaalgebierg ins Stade de La Frontières fahren.

Wird ein Sieg gegen Jeunesse für die Meisterschaft ausreichen oder haben Sie auch das Torverhältnis im Blick?

Wenn wir 1:0 bei Jeunesse gewinnen, muss Swift Hesperingen 9:0 beim FC Differdingen gewinnen. Wenn das passiert, werde ich etwas Verrücktes tun. Aber Differdingen ist ein großer Verein und ich bin mir sicher, dass sie alles tun werden, um ihre Saison würdig zu beenden.

(fl/L'essentiel)