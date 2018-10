Paul Pogba und andere Elfmeter-​​Patzer

Paul Pogba spielt mit Manchester United am Sonntag gegen den FC Everton. Nach 27 Minuten entscheidet der Schiedsrichter auf Elfmeter für die Red Devils. Weltmeister Pogba übernimmt Verantwortung und schnappt sich den Ball. So weit, so gut. Was dann folgt, amüsiert das Internet.

Nachdem er sich den Ball gesetzt hat, benötigt Pogba über zehn Sekunden für die 5,5 Meter von Strafraumgrenze zum Elfmeterpunkt – vom «Nähmaschinen-Takt» ist die Rede. 26 Schritte waren es bis zum Abschluss. Evertons Torwart Jordan Pickford hält, Pogba verwandelt den Nachschuss glücklich. Für Lacher sorgte Pogbas Anlauf trotzdem. Mittlerweile hat Pogba auch seinen eigenen Hashtag auf Twitter – übersetzt «Dinge, die man tun kann, während Pogbas Elfmeter-Anlauf». Nur einer der unzähligen Vorschläge: Den Berliner Flughafen fertigstellen.

Doch der französische Nationalspieler ist bei weitem nicht alleine, wenn es um verunglückte Elfmeter-Versuche geht. Auch andere Stars legen am Elfmeterpunkt eigenwillige Marotten an den Tag, unbekanntere Profis stolpern dem Ball entgegen oder hauen Luftlöcher. Wir haben für Sie die besten «Versager» zusammengestellt.

Robert Pires und Thierry Henry verunglückt diese Elfmeter-Variante gehörig:

Wenn Neymar den Ball über das Tor haut, sehen sogar Roberto Baggio und Franco Baresi wie blutige Anfänger aus:

Der wohl legendärste Fehlschuss der letzen Jahre ist der von Simone Zaza:

Auch der große Andrea Pirlo machte sich schon vom Punkt zum Gespött:

172 Tore in 202 Spielen machten Jonathan Soriano bei Red Bull Salzburg zur Legende. Dieser Elfmeter ging dennoch weit vorbei:

Den Elfmeter verstolppert und dafür noch die gelbe Karte sehen, das schafft Amir Sayoud:

Man darf sich nicht im letzten Moment noch umentscheiden. Das weiß jetzt auch Nenad Mirosavljevic:

Oldie but Goldie – der Ball schafft es mit Ach und Krach in den Fünfmeterraum und der Schütze Peter Devinde verletzt sich:

(L'essentiel/red)