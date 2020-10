Rooney muss auf Corona getestet werden

Wayne Rooney ist wütend. Dabei wurde er reich beschenkt, als am Donnerstagabend Josh Bardsley beim Rekordtorschützen der englischen Nationalmannschaft und von Manchester United an der Tür stand. Rooney ließ den Mann eintreten, schließlich ist Bardsley ein Kumpel. Der Geschäftsmann überreichte ihm eine Luxusuhr, ein kleines Geschenk unter privilegierten Freunden, soweit so schön.

Was Rooney nicht wusste: Bardsley war zuvor positiv auf das Corona-Virus getestet worden und hätte eigentlich in Quarantäne sein müssen. Jetzt hat sich Rooney testen lassen müssen – und möglicherweise zieht die Geschichte eine ganze Reihe von Tests nach sich.

Denn Rooney hat am Tag nach dem Besuch des Freundes mit Derby County in der zweithöchsten englischen Liga gegen Watford gespielt. Möglicherweise müssen sich alle Spieler dieser Partie testen lassen.

Auch sportlich läuft es nicht

Erst am Sonntag erfuhr Rooney, dass sein Freund Bardsley positiv getestet worden war. Und zwar nicht von Bardsley selbst, sondern vom englischen Boulevard-Blatt The Sun, die diese Geschichte aufgedeckt hat.

Auch sportlich läuft bei Rooney einiges schief. Mit Derby County, wo er nach seinem Abstecher in die amerikanische Major League Soccer seit Anfang Jahr Spielertrainer ist, hat er vier von fünf Partien verloren. Immerhin: Beim einzigen Sieg schoss der 34-Jährige das entscheidende Tor.

(L'essentiel/Samuel Waldis)