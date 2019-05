Niederkorn hat keinen Coach mehr

Artikel per Mail weiterempfehlen

Cyril Serredzum und Serge Wolf, Cheftrainer und stellvertretende Coach von Progrès Niederkorn, wurden am Freitag von der Vereinsgeschäftsführung entlassen. Es ist die Quittung für die schlechten Ergebnisse des Clubs.

Die beiden Männer bezahlten für eine Reihe von schlechten Ergebnissen, darunter einen 5:0 Verlust bei der RFCU am vergangenen Wochenende. Die Geschäftsleitung von Progrès Niederkorn, die derzeit den fünften Platz in der Rangliste belegt, will ein Signal senden, damit der Verein einen europäischen Platz gewinnen kann.

(L'essentiel)