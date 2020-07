Neuer singt Lied nationalistischer Band

«Lijepa li si» – «Du bist schön», singt Manuel Neuer gemeinsam mit seinem Freund und Torwart-Trainer Toni Tapalovic während des Urlaubs in Kroatien. Mit diesem Auftritt sorgte der Torhüter des FC Bayern München für reichlich Diskussionen. Denn das «patriotisches Lied», das 1998 veröffentlicht wurde und verschiedene Regionen Kroatiens besingt, stammt von Marko Perkvovic, besser bekannt unter dem Künstlernamen seiner Band Thompson. Benannt nach der Maschinenpistole, die er im Kroatienkrieg in den 90er-Jahren benutzt hatte.

Perkovic gilt als Faschist, der gegen Serben hetzt und das Ustascha-Regime verherrlicht. In seinen Songs offenbart er ein extrem rechtes Gedankengut, auf seinen Konzerten wird schon mal der Hitlergruß gezeigt.

Rakitic ist selbst ein Fan des Rechtsrockers

Ob sich Neuer dessen bewusst war? Zumindest wird der deutsche Nationaltorhüter verteidigt – von seinem früheren Mitspieler Ivan Rakitic. Im Gespräch mit Sport1 sagte der kroatische Nationalspieler: «Manu ist in Kroatien wie einer von uns. Wir sind unheimlich stolz, dass er immer wieder nach Kroatien kommt und sich bei uns so wohl fühlt. Er war für mich auf Schalke wie ein älterer Bruder.» Durch seinen Torhütertrainer Tapalovic habe Neuer eine besonderen Beziehung zu Kroatien aufgebaut sei durch ihn von der Liebe zum Land und dessen Musik angesteckt worden, so der Barça-Spieler.

Nur fehlt Rakitic selbst wohl die Distanz, um den Vorfall wirklich einordnen zu können. Denn so teilte der Mittelfeldspieler vor zwei Jahren nach dem verlorenen WM-Finale und dem Empfang der kroatischen Nationalmannschaft in seiner Heimat ein Bild auf Instagram, das ihn Arm in Arm mit Perkovic zeigte. Bildunterschrift: «Der König ist angekommen, der einzig wahre. Hopp Kroatien.»

(L'essentiel/Erik Hasselberg)