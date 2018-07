In Kroatien herrscht Ausnahmezustand

Artikel per Mail weiterempfehlen

Auf dem Flughafen in Zagreb wurde die kroatische Mannschaft am Montagnachmittag von den Fans mit «Champions, Champions»-Sprechchören begrüsst. Luftwaffen-Jets hatten das aus Russland kommende Flugzeug mit den Kickern nach Erreichen des kroatischen Luftraums eskortiert.

Die Bilder vom Empfang der kroatischen Nationalmannschaft in Zagreb:

Die Spieler schritten über einen roten Teppich in das Flughafengebäude. Im Zentrum der Hauptstadt strömten Hunderttausende Menschen mit Landesflaggen auf den Straßen und Plätzen zusammen, um die WM-Zweiten als Helden zu feiern.

Von der Staatspräsidentin empfangen

Das staatliche Fernsehen hatte die Bevölkerung aufgerufen, den «historischen Augenblick» zu feiern. Die Eisenbahn bot Tickets zum halben Preis an, damit Fans zum Empfang des Teams in die Hauptstadt reisen konnten. Die Stadtverwaltung von Zagreb hatte angeordnet, dass die Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel am Montag gratis war.

Die Nationalspieler fuhren vom Flughafen mit einem offenen Bus zum Ban-Jelacic-Platz. Anschließend empfing Staatspräsidentin Kolinda Grabar-Kitarovic die WM-Zweiten an ihrem Amtssitz und zeichnete sie mit Orden aus.

(L'essentiel/ddu/sda)