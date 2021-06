Für die Dänen zählt gegen Russland nur ein Sieg

Nach dem Zusammenbruch von Christian Eriksen und der großen Unterstützung für sein Team ist sich Dänemarks Kapitän Simon Kjaer sicher: «Wir verdienen es, weiterzukommen. Und wir haben alle Qualität, um das zu schaffen.» Nach zwei Niederlagen gegen Finnland und Belgien haben die Dänen immer noch die Chance, Gruppenzweiter zu werden: Wenn sie Russland mit zwei Toren schlagen und die Finnen gegen Belgien verlieren. Für die Dänen spricht neben der besseren Einzelspieler auch der Heimvorteil mit 25.000 Fans in Kopenhagen.

Russland hingegen kann schon mit einem Remis ins Achtelfinale einziehen, obwohl die bisherigen Leistungen (0:3 gegen Belgien und 1:0 gegen Finnland) eher durchwachsen waren. Die Hoffnungen ruhen auf Stürmer Artjom Dsjuba, auch der zuletzt bei einem Kopfballduell gestürzte Mario Fernandes soll für das entscheidende Finale wieder fit und einsatzbereit sein.

Die Startaufstellungen

Наш состав на #РоссияДания



Вперёд, #НашиПарни! Вместе мы – сила ???????? — Сборная России (@TeamRussia) June 21, 2021

Russlands Fußball-Nationalmannschaft kann schon am Montagabend im entscheidenden EM-Gruppenspiel gegen Dänemark in Kopenhagen wieder ihren Außenverteidiger Mario Fernandes einsetzen. Der in Brasilien geborene Abwehrspieler war in der vorangegangenen Partie gegen Finnland (1:0) auf den Rücken gefallen und aus dem Stadion getragen worden, so dass bei dem 30-Jährigen schon eine schlimmere Wirbelsäulen-Verletzung befürchtet wurde. Noch am Vorabend wollte Trainer Stanislaw Tschertschessow die überraschend schnelle Rückkehr des Profis von ZSKA Moskau nicht bestätigen.

The Danish starting 1️⃣1️⃣ against @TeamRussia. pic.twitter.com/L3PQYQoNNe — DBU - En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) June 21, 2021

(L'essentiel/DPA)