Ex-​​Uefa-​​Chef Michel Platini festgenommen

Michel Platini, frühere Uefa-Präsident und Spitzenfußballer, soll am Dienstagmorgen festgenommen worden sein. Der 63-Jährige befinde sich laut Medieninformationen in einer Polizeistation in Nanterres in der Nähe von Paris, so schreibt unter anderem Focus.de.

Grund für die Festnahme seien Ermittlungen wegen der umstrittenen WM-Vergabe an Katar im Jahr 2022. 2015 war Platini von der Ethikkommission der FIFA suspendiert worden, heißt es bei focus.de, im Jahr darauf trat er dann zurück.

(L'essentiel)