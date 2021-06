Uefa sperrt Österreichs Arnautovic

Die Uefa hat am Mittwoch bekanntgeben das Marko Arnautovic für ein Spiel gesperrt wird. In dem Uefa-Urteil gegen das Enfant terrible der Österreicher wird eine «Beleidigung des Gegner» geahndet. Dafür gibt es die Mindestsperre von einem Spiel. Das Wort Rassismus wird mit keinem Wort erwähnt. Die Europäische Fußball-Union (Uefa) hatte angekündigt, dass ein Disziplinar- und Ethikinspektor die Vorfälle während des Spiels Österreich gegen Nordmazedonien genauer untersucht, in denen Marko Arnautovic wegen rassistischen, beleidigenden Worten nach seinem Tor negativ aufgefallen war. Zuvor war auf der offiziellen Seite des europäischen Fußballverbandes bereits zu lesen, das Österreichs Stürmer gesperrt sei.

Hier ist die Sperre zu sehen. (Uefa)

Anstatt zu jubeln, hat er nach dem 3:1-Tor gegen Nordmazedonien wild gestikulierend in Richtung Ezgjan Alioski geschimpft. Serbische Medien hatten dabei eine Beleidigung der Mutter des Spielers erkannt. So soll er «Ich f**** deine albanische Mutter» gesagt haben.

Und im Regelbuch der Uefa gibt es zu solchen Äußerungen eigentlich einen Paragrafen, der besagt, dass gegen «jede Person, die die Menschenwürde einer Person oder einer Gruppe von Personen aus welchen Gründen auch immer, einschließlich Hautfarbe, Rasse, Religion, Hautfarbe, ethnischer Herkunft, Geschlecht oder sexueller Orientierung verletzt, eine Sperre von mindestens zehn Spielen oder einer bestimmten Zeitspanne oder einer anderen geeigneten Sanktion verhängt wird.»

Arnautovic dementierte, ein Rassist zu sein

Und Arnautovic selbst? Der verurteilte Spieler widersprach den Anschuldigungen zuletzt vehement. Und via Instagram entschuldigte sich der 32-jährige Stürmer bei allen Albanern und Mazedoniern. Hierbei betonte er, dass er kein Rassist ist.

Wer sich über die Sperre wohl freuen wird, ist der Fußballverband von Nordmazedonien, hat dieser doch eine Bestrafung Arnautovics verlangt. Der Verband teilte am Dienstag mit, er habe ein offizielles Schreiben an die Uefa gerichtet, «in dem wir die schärfste Strafe für den österreichischen Nationalspieler» fordern. Man sei immer «gegen Nationalismus, Diskriminierung und alle anderen Formen von Beleidigungen und Ausbrüchen, die nicht im Sinne des Fußballs und der Werte stehen, für die wir alle zusammenstehen». Man werde immer aufstehen und die Interessen und Würde der mazedonischen Nationalspieler verteidigen, wo immer sie auftreten würden.

(L'essentiel)