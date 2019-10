Lottner trifft mit dem 1. FCS auf seinen Herzensklub

Vor dem Pokal-Kracher gegen seinen Herzensverein 1. FC Köln hat Dirk Lottner das große Kribbeln erfasst. «Es ist ja kein Geheimnis, dass ich in dieser Stadt groß geworden bin, dass meine Familie dort nach wie vor lebt und dass ich mit dem Herzen an dem Verein hänge», sagte der Trainer des Viertligisten 1. FC Saarbrücken über den Traditionsclub vom Rhein.

Das Zweitrundenduell im DFB-Pokal gegen den Bundesliga-Aufsteiger an diesem Dienstag (18.30 Uhr) ist für den 47 Jahre alten Fußball-Lehrer daher etwas ganz Besonderes. «Ich habe lange davon geträumt, in einem Pflichtspiel mal gegen den 1. FC Köln spielen zu können», sagte Lottner unlängst in einem DFB-Interview. «Ich freue mich riesig darauf.»

5:0 – Generalprobe glückt

Von 1999 bis 2004 absolvierte Lottner für den FC insgesamt 161 Pflichtspiele, in denen er 54 Tore erzielte. Durch sein Auftreten auf und neben dem Platz erlangte er damals Kultstatus bei den Anhängern. Den hat er bis heute nicht eingebüßt. Seit 2016 steht Lottner beim 1. FCS an der Seitenlinie. In der Regionalliga-Südwest ist der Verein derzeit mit acht Punkten Vorsprung Tabellenführer.

Rücksicht auf die alten Freunde will er beim Duell nicht nehmen. «Wir werden versuchen, dem 1. FC Köln weh zu tun und ihn aus dem DFB-Pokal zu befördern», versprach Lottner dem Favoriten einen großen Kampf. Ein Sieg sei zwar nicht sehr wahrscheinlich, aber: «Im Pokal ist alles möglich.» Die Generalprobe verlief beim 5:0-Ligasieg gegen Kickers Offenbach am vergangenen Samstag schon mal verheißungsvoll. Die Kölner, in der Bundesliga derzeit auf Relegationsplatz 16, sind also gewarnt.

Dirk Lottner verabschiedet sich im Jahr 2004 nach seinem letzten Spiel für den 1.FC Köln von seinen Fans. (Foto: DPA)

Die Pressekonferenz vor dem DFB-Pokalspiel gegen den 1. FC Köln! Dirk Lottner: Wir sind uns im Klaren, dass jeder... Gepostet von 1. FC Saarbrücken am Montag, 28. Oktober 2019

(sw/L'essentiel/dpa)