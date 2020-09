Gary Lineker weiß, «warum Messi weg wollte»

Now we know why Messi wanted to leave. https://t.co/jGGKocDRQu — Gary Lineker (@GaryLineker) September 7, 2020

Der krisengeschüttelte FC Barcelona hat am Montag sein neues Trikot in Rosa und Grün vorgestellt und sich prompt Spott eingehandelt. «Jetzt wissen wir, warum Messi weg wollte», lästerte der frühere englische Nationalspieler Gary Lineker, der auch Barça-Profi war, am Montag auf Twitter. Messi war mit seinem Versuch gescheitert, seinen langjährigen Verein zu verlassen und am Montag erstmals wieder beim Training erschienen.

Auf der Internetseite des FC Barcelona war der Weltfußballer im neuen Outfit zu bestaunen. Zur Farbwahl war dort zu lesen: «Beim Sonnenaufgang nimmt Barcelona verschiedene Farbtöne an: Das Rosa der Morgendämmerung und das bläuliche Grün des Meeres kündigen eine helle und lebendige mediterrane Landschaft an, von der das dritte Trikot des FC für die Saison 2020/21 inspiriert wurde.»

(L'essentiel/dpa)