Serie-​​A-​​Talent stirbt mit 21 Jahren an Leberkrebs

Fußball-Talent Willy Ta Bi ist im Alter von nur 21 Jahren verstorben. Der Mittelfeldspieler aus der Elfenbeinküste gehörte bis Sommer 2019 der U19-Mannschaft von Atalanta Bergamo an, ehe er an Leberkrebs erkrankte.

Für den ivorischen Club ASEC Mimosas absolvierte er 2018 mehrere Einsätze in der afrikanischen Champions League. Nach seinem Wechsel nach Italien war er mit drei Toren in neun Spielen am Gewinn der U19-Meisterschaft von Atalanta Bergamo beteiligt.

Die letzten Monate vor seinem Tod habe Willy Ta Bi in seiner Heimat verbracht. Sein ehemaliger Club Atalanta Bergamo verkündete am Dienstag die traurige Nachricht, dass Ta Bi nun den Kampf gegen den Krebs verloren hat.

Partecipiamo con profonda commozione al dolore dei familiari per la prematura scomparsa di Willy Braciano Ta Bi. Campione d’Italia Primavera nel 2019, ha visto il suo sogno interrompersi troppo presto… Ciao Willy, riposa in pace. pic.twitter.com/YutGf9CwzC — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) February 23, 2021

(L'essentiel/law)