Flutlichtspiel im Free-​​TV für Kaiserslautern

Stifte raus und Kalender gezückt : Hier kommen die zeitgenauen Ansetzungen für die 1. Runde im DFB-Pokal 2021/22! #DFBPokal #BERLIN2022 @TARGOBANK pic.twitter.com/9VjiNXDeJd — DFB-Pokal (@DFB_Pokal) July 12, 2021

Das könnte ein Fußball-Festtag für den 1. FC Kaiserslautern werden: Die Partie der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals (6. bis 9. August) des Drittligisten gegen Borussia Mönchengladbach wurde für Montagabend (20.45 Uhr) als Flutlichtspiel terminiert und hat durch die Übertragung in der ARD Chancen auf ein Millionenpublikum. Das geht aus den zeitgenauen Ansetzungen hervor, die der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag veröffentlichte. Das Duell zwischen dem saarländischen Vertreter SV Elversberg und Bundesligist FSV Mainz 05 findet am Sonntagnachmittag (15.30 Uhr) statt.

(L'essentiel/dpa)