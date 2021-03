Ihre Karriere endet mit einem Heiratsantrag

Was für eine schöne Geste von Rhali Dobson! Damit sie sich um ihren krebskranken Freund kümmern kann, beendet die 28-Jährige von Melbourne City ihre aktive Karriere als Fußballerin. Dies eröffnete sie ihren Mitspielerinnen vor dem Spiel gegen Perth Glory.

Und das letzte Spiel hat es in sich. So beschenkt sie sich gleich selbst mit einem Tor, Melbourne gewinnt das Spiel mit 2:1. Kurz: Ein besseres Drehbuch hätte man für ein Karriereende nicht schreiben können. Oder doch? Wenn, dann nur in einem Hollywood-Film und durch einen passenden Regisseur.

«Er ist meine absolute Welt»

Einer, der sich jedenfalls mit Sicherheit vorgenommen hat, ihr Karriereende wirklich wie in einem Hollywood-Film aussehen zu lassen, ist Dobsons Freund Matt Stonham. Die 28-Jährige rennt nach der Partie an den Spielfeldrand, um mit ihrer Familie zu feiern. Unter den Feiernden ist auch ihr Partner. Er greift sich in die Jackentasche, zieht einen Ring raus und geht auf ein Knie, um ihr einen Heiratsantrag direkt auf dem Spielfeld zu machen. Sie sagt «Ja» und bricht danach in Tränen aus. Ihre Mitspielerinnen feiern mit den beiden die Verlobung.

«Das ist größer als der Sport. Er ist meine absolute Welt», sagt die 28-Jährige in der Folge. Bei ihrem Verlobten wurde vor sechs Jahren Krebs diagnostiziert, nachdem er bei einem Fußballspiel einen Anfall hatte. Er wurde Anfang dieses Monats zum zweiten Mal operiert. «Meine Mitspielerinnen wussten, das Matt Operationen vor sich hat. Sie waren immer für uns da und unterstützten uns», so Dobson sichtlich gerührt.

Es ist eine Geschichte, ein Karriereende, das berührt. Zu hoffen ist nur, dass Stonham den Krebs besiegt. Und er dann mit der 28-Jährigen eine wunderbare sowie gesunde Zukunft haben wird. Wünschenswert wäre es.

(L'essentiel/Florian Osterwalder)