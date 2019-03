Wüste Szenen zwischen Malta und Färöer

Das Duell der beiden Inselstaaten zum Auftakt in die EM-Qualifikation hatte es in sich. In einer noch wenig ereignisreichen ersten Hälfte war Malta durch das erste internationale Tor des erst 21-jährigen Kyrian Nwoko nach 13 Minuten in Führung gegangen. Nach dem Seitenwechsel überschlugen sich die Ereignisse. Zunächst wurde Maltas Innenverteidiger Andrei Agius nach einer Notbremse mit Rot vom Platz gestellt. Nur zwei Minuten später, in der 64. Minute, konnte der maltesische Torhüter Henry Bonello einen Handspenalty bravourös abwehren.

Vom zwischenzeitlichen Helden zum Verlierer wurde Bonello erst in der Nachspielzeit. Nachdem Malta in der 77. Minute seinen Vorsprung mittels Foulpenalty auf 2:0 erhöht hatte, gelang den Färöer-Inseln in der 98. Minute der viel umjubelte Anschlusstreffer. Um die restliche Zeit von der Uhr zu nehmen, tat Bonello in diesem Falle das, was ein Torwart oftmals tut – er krallte sich den Ball, um ein schnelles Anspiel zu verhindern. Zumindest versuchte er es. Denn der Stürmer der Färöer kam ihm zuvor, weshalb Bonello nichts anderes übrig blieb, als den Angreifer stümperhaft zu Boden zu reißen.

Im Video ist zu sehen, wie die Szenerie auszuarten drohte. Bonello wurde von einem Färöer-Spieler im Nacken gepackt, es kam zur Rudelbildung, während ein sichtlich überforderter Schiedsrichter versuchte, die aufgehitzten Gemüter zu beruhigen. Am Ende hatte der Torhüter Glück, dass er für sein robustes Einsteigen nur die gelbe Karte erhielt und seine Mannschaft den Vorsprung über die Zeit rettete.

