Benfica-​​Fans fahren ins falsche Frankfurt

Heute Abend trifft Benfica Lissabon im Viertelfinal-Rückspiel der Europa League in Frankfurt am Main auf Eintracht Frankfurt. Ein paar portugiesische Fans sind deswegen schon am gestrigen Mittwoch zu einem epischen Road Trip gestartet, um ihre Heim-Mannschaft bei dem wichtigen Spiel im Stadion zu unterstützen. Obwohl Sie genug Zeit für den ausufernden Trip eingeplant haben, ist nun völlig offen, ob sie es rechtzeitig zum Spiel schaffen werden. Der Grund: Sie sind nach Frankfurt an der Oder gefahren, 600 Kilometer entfernt von Frankfurt am Main.

Auf dem Instagram-Account von User alvaroslb1994 lässt sich der der folgenschwere Navigationsfehler hautnah mitverfolgen. Um 15.30 Uhr posten die Jungs ein Video vom falschen Stadion, als ihnen der Fehler auffällt.

Im Internet geht die unglaubliche Geschichte gerade viral. «Das ist besser als einen Film zu schauen», twittert ein begeisterter User. Ein anderer kann nicht verstehen, wie man an Frankfurt am Main vorbeifahren kann, um nach Frankfurt an der Oder zu gelangen. Ob die Jungs es rechtzeitig zum Spiel nach Frankfurt am Main schaffen werden, ist unwahrscheinlich. Bei optimalen Verkehrsbedingungen dauert die Fahrt rund sechs Stunden.

He found something that looks like a stadium, figuring out this is not the right place or city, and the next thing he said to his buddy Jorge who squanders around puzzled: "Jorge, it’s not here mate."



This is better than watching a movie. pic.twitter.com/79y1OPd1B3 — Alex Truica (@AlexTruica) April 18, 2019

On his way to Frankfurt (Oder) he had to pass Frankfurt (Main). Thats so incredible. — Fabi Kunze (@werdertsvwl) 18. April 2019

Alle Instagram-Stories des Trips im Video:

