Hoeneß schmeißt seinen alten Kumpel raus

Es vergeht kaum ein Tag ohne Zoff bei den Bayern. Während Niko Kovac am Dienstagabend bei Benfica Lissabon vielleicht zum letzten Mal Bayern-Trainer ist, hat die Bild-Zeitung Neuigkeiten aus München. Dort hat Bayern-Präsident Uli Hoeneß die Bayern-Legende Paul Breitner von der Ehrentribüne bugsiert. Oder besser: bugsieren lassen.

Hoeneß und Breitner waren einmal Kumpel. Als Spieler wurden sie gemeinsam Europa- und Weltmeister mit Deutschland sowie Meistercup-Sieger mit den Bayern. 2007 holte Hoeneß seinen alten Kollegen Breitner in den Club zurück. Zuerst war Breitner Scout, später wurde er Chefscout und Markenbotschafter, 2017 trat er mit 65 zurück.

«Für Papa müssen wir uns schämen»

Was ist nun passiert? Breitner ist nicht selten ein verbaler Haudrauf in Fußballfragen und deshalb vielerorts als Experte gefragt. Und nachdem Hoeneß und Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge vor einigen Wochen eine mittlerweile legendär gewordene Pressekonferenz gaben, in der sie zuerst von der Würde des Menschen redeten und dann selbst gehörig austeilten, sagte Breitner gegenüber dem «Bayrischen Rundfunk»: «Es geht immer um die Familie, die FC-Bayern-Familie. Und dann müssen die Kinder heute sagen: Für den Papa müssen wir uns jetzt mal gewaltig schämen.»

Das hat Hoeneß gar nicht gefallen. Und deshalb hat Breitner eine Mitteilung erhalten. Allerdings nicht von Hoeneß. Sondern von Bayerns Finanzchef Jan-Christian Dreesen. Breitner erklärte gegenüber der Bild-Zeitung: «Es gab einen Anruf von Herrn Dreesen, mir werde von Uli Hoeneß nahegelegt, mich auf absehbare Zeit nicht im Ehrengastbereich blicken zu lassen.»

Breitner reagiert souverän

Breitner, als Spieler auch bei Real Madrid unter Vertrag, hat das nicht nur akzeptiert. Sondern reagiert mit überraschender Gelassenheit auf den Rausschmiss. Er sagt, er selbst habe momentan keine Lust, «den einen oder anderen» zu sehen. Und er geht gleich noch einen Schritt weiter. Breitner hat seine zwei Ehrenkarten, die er als Ehrenspielführer auf Lebenszeit besitzt, an die Bayern zurückgeschickt. «Ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass ich Freikarten will», sagt er. Die Bayern will er aber auch in Zukunft im Stadion sehen und sich dann die Karten kaufen.

(L'essentiel/Ueli Kägi)