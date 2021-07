EM-​​Final-​​Flitzer ist britischer Sänger und Influencer

Gut 86 Minuten sind im EM-Finale zwischen Italien und England gespielt, als der niederländische Schiedsrichter Björn Kuipers scheinbar grundlos das Spiel unterbricht. Auch wenn es die TV-Bilder der Uefa bewusst nicht zeigen, den meisten Fußball-Fans wird sofort klar, was sich da auf dem heiligen Wembley-Rasen abspielt.

Ein Flitzer mit nacktem Oberkörper hat den Platz gestürmt. Erst nach mehreren Minuten können die Ordner den jungen Mann in Gewahrsam nehmen. Wie jetzt bekannt wird, handelt es sich beim Flitzer um einen britischen C-Promi. Adam Harison (19) nahm bereits als Mitglied einer Boyband an der britischen Castingshow «Little Mix The Search» teil.

Seine Aktion hatte der Influencer wohl schon länger geplant. Auf Instagram teilte er mit seinen knapp 50’000 Followern mehrere Stories, die ihn im Stadion zeigen. Am frühen Montagmorgen lud der Engländer zudem ein Bild hoch, das zeigt, wie er von zwei Ordnern abgeführt wird.

«Am Ende des Tages liebe ich einfach mein Land», schreibt Harison darunter. «Ich habe es einfach aus Spaß gemacht.» Ob sich der 19-Jährige durch seine Aktion nicht auch größere mediale Aufmerksamkeit versprochen hat, bleibt offen. Abgenommen haben dürfte seine Follower-Anzahl seit Sonntagabend sicher nicht.

(L'essentiel/law)