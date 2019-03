Tuchel scheitert mit Paris im Achtelfinale

Der französische Fußballmeister Paris Sain-Germain hat in einer dramatischen Partie überraschend das Viertelfinale der Champions League verpasst. Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel unterlag am Mittwoch mit 1:3 (1:2) gegen das stark ersatzgeschwächte Team von Manchester United. Das Hinspiel hatten die Pariser mit 2:0 in Old Trafford gewonnen. Marcus Rashford verwandelte in der Nachspielzeit einen umstrittenen Foulelfmeter zum Endstand (90.+4).

Der Belgier Romelu Lukaka traf vor 46 500 Zuschauern im Prinzenpark doppelt (2., 30.) für Man United, dem früheren Münchner Juan Bernat gelang für die Gastgeber das zwischenzeitliche 1:1. Der PSG-Mittelfeldspieler Julian Draxler wurde mit einer Oberschenkelverletzung Mitte des zweiten Abschnitts ausgewechselt. Seinem Nationalmannschaftskollegen Thilo Kehrer unterlief vor dem ersten Treffer der lebhaften Partie ein schwerer Abspielfehler.

Mit Auswärtssiegen hatten am Dienstag Tottenham Hotspur (1:0 bei Borussia Dortmund) und Ajax Amsterdam (4:1 bei Real Madrid) die Runde der letzten acht erreicht. Die Auslosung findet am Freitag, 15. März, statt.

Champions League, Achtelfinale, Rückspiele:

Dienstag:

Borussia Dortmund – Tottenham Hotspur 0:1

Real Madrid – Ajax Amsterdam 1:4

Mittwoch:

Paris Saint-Germain – Manchester United 1:3

FC Porto – AS Rom



12. März:

Manchester City – FC Schalke 04 (21 Uhr)

Juventus Turin – Atlético Madrid

13. März:

FC Barcelona – Olympique Lyon (21 Uhr)

Bayern München – FC Liverpool



(L'essentiel/dpa)