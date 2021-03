«Ich maulte ihn an, sofort abzuhauen»

Seit 2001 ist Helena Seger (50) die Frau an der Seite von Star-Kicker Zlatan Ibrahimovic (39). Oft gibt sie nicht Interviews. Und so kommt es nicht häufig vor, dass die Fußball-Welt einen Einblick ins Leben des Paares erhält. Doch nun spricht die 50-Jährige Klartext. Seger, die mit dem Schweden liiert ist, plaudert gegenüber der «Elle» über ihre Beziehung mit dem Superstar.

Das Ex-Model verrät etwa, dass es beim ersten Treffen auf einem Parkplatz in Malmö zunächst so gar nicht geknistert habe. Seger erzählt: «Liebe auf den ersten Blick? Nein. Er hatte seinen Ferrari schlecht geparkt, so dass er meinen Mercedes blockierte und ich nicht ausparken konnte. Ich habe ihn ziemlich angemault, dass er sofort abhauen soll und wie man sieht, hat ihm das gefallen.» Damals sei er 21 gewesen, sie 32 und mit BWL-Abschluss schon mitten im Leben. «Ich war bereits selbstständig, mitten in meiner Karriere und hatte genug Vermögen. Ich hatte es nie notwendig, einen Kicker zu haben, der mich ernährt», so Seger.

Heiraten will sie nicht

Dass es nicht immer einfach mit dem 39-Jährigen sei, gibt sie zu. Sie sagt aber auch: «Es ist auch nicht einfach, mit mir zusammenzuleben.» Und: «Ich glaube halt, ich gefalle Zlatan, weil ich ihm Paroli biete.» Wohl auch deshalb ist für die 50-Jährige eine Hochzeit kein Thema.

Seger, die mit den beiden Söhnen Maximilian (14) und Vincent (12) in Stockholm lebt, wo die Familie auch nach der Karriere weiter wohnen will, sagt: «Eine Hochzeit könnte mein Unabhängigkeitsgefühl stören. Ich möchte nicht einfach als Spielerfrau oder Miss eines Schönheitswettbewerbs abgestempelt werden. Ich glaube, die Leute wissen gar nicht, wie viel ich studiert, gearbeitet und gekämpft habe.»

