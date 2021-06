München trotzt der Uefa im Streit um den Regenbogen

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) reagiert auf das Verbot der Uefa, die Münchner Allianz Arena am Mittwochabend beim Gruppenfinal der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Ungarn in Regenbogenfarben als Zeichen für Toleranz und Gleichstellung zu erstrahlen. Wie? Nun – einfallsreich.

So wird er das Regenbogen-Verbot der Uefa mit einem Windrad-Trick umgehen. Wie die Bild schreibt, lässt der Oberbürgermeister stattdessen am Mittwochabend ein Windrad auf der anderen Seite der Autobahn in Regenbogen-Farben anleuchten. Wunderbar sichtbar für alle Fans!

Wie die Uefa auf diese Umgehung des Verbots reagiert, ist noch nicht bekannt. Auch ist nicht klar, wie die ungarische Regierung dieses neue Beleuchten findet. Sicher ist: Das Verbot der Uefa begrüßte die Regierung. «Die Führung der Uefa hat die richtige Entscheidung getroffen, indem sie sich nicht an einer politischen Provokation gegen Ungarn beteiligt», erklärte Ungarns Außenminister Peter Szijjarto am Dienstag. «Gott sei Dank haben die Führungspersönlichkeiten des Europäischen Fußballs gesunden Menschenverstand bewiesen.»

Viele Fans werden sich über den Trick des Oberbürgermeisters freuen. Das ist sicher. So wüteten unzählige Fans am Morgen nach dem Entscheid der Uefa. Der deutsche SPD-Politiker Lars Klingbeil meinte beispielsweise: «Liebe Uefa, es ist nicht so, dass ich von euch viel erwartet habe. Aber ihr seid noch peinlicher als ich dachte. Schämt euch!» Ein anderer Twitter-User meint: «Das Märchen unserer Zeit: Der unpolitische Sport.»

Diese Entscheidung der #UEFA gegen die -Arena war leider nicht anders zu erwarten. Der Verband zeigt bei dieser #EM in abscheulicher Deutlichkeit was reines Profitdenken ohne jeglichen moralischen Kompass bedeuten: Umgang mit ???????? & Neuer, Erpressung ????????, Kuschen vor Orban. pic.twitter.com/u2G4SD78kh — Tiemo Wölken???????? (@woelken) June 22, 2021

(L'essentiel/Nils Hänggi)