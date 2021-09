Messi soll bereits von Paris genervt sein

Paris Saint-Germain hat sich im Sommer das Team der Superlative gebaut. Zu den Stürmer-Stars Neymar Jr. und Kylian Mbappe kam der sechsfache Weltfußballer Lionel Messi dazu. Barca konnte sich den Superstar nicht mehr leisten, das Scheich-Team schnappte zu.

Sein argentinischer Landsmann und Teamkollege Angel di Maria verrät jetzt der Sportzeitung «Ole»: «Das ist überhaupt nicht einfach für ihn. Wenn Leo zum Essen kommt, sind immer Motorräder oder Autos in der Nähe. Hier sind die Leute sehr respektvoll und wenn wir hier rausgehen, lassen sie dich in Ruhe. Jetzt mit Leo können wir nirgendwo hingehen.»

Messi wohnt derzeit noch im Hotel

Außerdem dürfte Messi die Wohnsituation belasten. Er hat noch kein Haus, lebt im Hotel Le Royal Monceau um 1000 Euro pro Nacht. Bei Barca lebte er an einem Küstenort südwestlich von der Stadt in Castelldefels. Diese Ruhe kann er in der Metropole nun nicht genießen.

Di Maria plaudert aus, dass sein Kumpel bald in die Nähe des Triumphbogens ziehen werde: «Er sucht etwas in der Nähe. Leo (Paredes; Anm.) wohnt 50 Meter von hier, sie können zusammen Mate trinken. Wir helfen ihm, meine Frau redet viel mit Anto (Ehefrau Antonela Roccuzzo, Anm.) und die Kinder gehen auf die Schule meiner Kinder. Ciro ist drei und der Klassenkamerad meiner Tochter. Sie verstehen sich spektakulär.»

