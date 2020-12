Lionel Messi macht Barca-​​Fans wieder Hoffnung

Die Zukunft von Lionel Messi ist wieder völlig offen. Im Sommer wollte der Argentinier Barcelona noch schleunigst verlassen, doch die Katalanen legten ihr Veto ein. Der Vertrag des 33-Jährigen läuft nach dieser Saison aus, der mehrfache Weltfußballer kann dann also ablösefrei wechseln.

Aber will er das überhaupt? In einem aktuellen Interview lässt Messi die Barça-Anhänger von einer gemeinsamen Zukunft träumen. «Es ist wahr, ich hatte eine schreckliche Zeit im Sommer», sagt der Superstar dem Sender RAC1. «Was ich zuvor durchgemacht hatte, mit dem Ende der Saison und dem Einschreiben (welches das Wechsel-Theater auslöste, Anm. d. Red.) und all dem … Das hat sich dann ein wenig auf den Beginn der Saison übertragen.»

Das ultimative Geschenk für Barça-Fans

Doch seine nächsten Aussagen klingen nicht nach baldigem Abschied. «Im Moment bin ich gut, und ich möchte wirklich für alles kämpfen, was wir hier vor uns haben. Ich bin aufgeregt. Sehr aufgeregt.» Der Sender strahlt das komplette Interview zwar erst an den Weihnachts-Feiertagen aus. Der Teaser lässt die Barça-Fans aber vom ultimativen Geschenk träumen – einer Messi-Vertragsverlängerung.

