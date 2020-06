Dieser Schuh-​​Trick macht Ronaldo noch schneller

Cristiano Ronaldo ist ein Model-Athlet. Kaum ein anderer Spieler investiert mehr Zeit in seinen Körper als der 35-jährige Juve-Star. Doch Training allein ist dem Portugiesen nicht genug. Auch am Material-Sektor will sich «CR7» stets verbessern.

Laut italienischen Medien hat der Offensiv-Superstar in der Coronavirus-Pause an einem «Schuh-Trick» gefeilt. Ronaldo will sein Tempo auf dem Rasen optimieren – helfen sollen Stollen, die vor allem beim Rugby eingesetzt werden. Sie bestehen aus einer speziellen Gummi-Mischung und versprechen einen besseren Grip am grünen Rasen.

Franzose hat es vorgemacht

Abgeschaut hat sich Ronaldo die Idee bei Montpellier-Spieler Andy Delort. Der Franzose wechselte bereits im Februar auf das neue Modell – und stellte mit 36,8 Stundenkilometern prompt einen Geschwindigkeits-Rekord in der Liga auf.

Läuft alles nach Plan, kann «CR7» am 22. Juni gegen Bologna seine neuen «Sprint-Raketen» einweihen.

(L'essentiel)