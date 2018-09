Spielt Messi ab 2020 in den USA?

David Beckham will gemäß englischen Medien Lionel Messi nach Florida locken. Wie die Daily Mail und die Times übereinstimmend berichten, soll der fünffache Weltfußballer in Beckhams neu gegründetem Verein Inter Miami CF spielen, der ab dem Jahr 2020 in der Major League Soccer (MLS) antritt. Mehrere Führungskräfte der MLS hätten sich letzte Woche davon überzeugt gezeigt, dass eine Verpflichtung des bei Barcelona engagierten Argentiniers das Ziel des Clubs sei. Messis Vertrag mit den Katalanen läuft allerdings noch bis 2021. Im Sommer 2020 wird der Stürmer 33-jährig.

Bisher wurde davon ausgegangen, dass Messi seine Karriere in Europa bei Barça abschließt. Er selber hatte mehrfach angegeben, dass er vor dem Ende seiner Laufbahn gerne noch für seinen Jugendclub, den Newell's Old Boys, in Argentinien spielen würde. Sollte sein Wechsel nach Miami zustande kommen, könnte Messi dort einen hochkarätigen Teamkollegen erhalten. Denn Antoine Griezmann verriet vor kurzem der L'Equipe, dass er seine Karriere gerne in den USA beenden würde. «Wenn er mich in seinem Club will, dann werde ich dorthin gehen», sagte der Weltmeister auf Beckhams neuen Verein angesprochen.

(L'essentiel)